منظمة الإمارات للسيارات تنقل خبراتها للكويت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بنجاح دورة صقل الكوادر الفنية الكويتية المسؤولة على إدارة الأمور الفنية في رياضة السيارات بالكويت، وشارك في الدورة قرابة 120 دارساً، ومن المقرر أن يخوض فريق الإنقاذ والفريق الطبي بالكويت، دورة تدريبية متخصصة أيضاً من قِبل المدربين وخبراء منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية التي افتتحت أواخر العام الماضي، والتي تعتبر إضافة حقيقية لسباقات السيارات داخل الحلبات على المستوى العربي .