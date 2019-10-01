مصير راموس بيد أتلتيكو

المصدر: مدريد - وكالات

أثار تعدي قائد ريال مدريد سيرجيو راموس على الحكم المساعد لمباراة «الميرينغي» وأتلتيكو مدريد، السبت الماضي، غضب مدرب وجمهور أتلتيكو، وتحدثت تقارير عن عقوبة محتملة بحق راموس قد تبعده عن فريقه من 4 إلى 12 مباراة.

ونقلت صحيفة «آس» عن تقارير إسبانية، أن راموس مهدد بالإيقاف نتيجة ما بدر منه من سوء سلوك، وأن الأمر الآن متوقف على ما إذا كان سيتم تقديم شكوى ضد اللاعب أم لا. وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن الأمر بشأن معاقبة راموس متوقف على نادي أتلتيكو مدريد، وفي حال تقدمه بشكوى للجنة المسابقات في الدوري الإسباني بما حدث من راموس، فقد يتم فتح تحقيق مع اللاعب، وإيقافه لو ثبتت إدانته. وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبة المتوقعة على اللاعب تتراوح بين 4 مباريات على الأقل، أو 12 مباراة، لو طبقت اللجنة الحد الأقصى للعقوبة.

وذكرت تقارير إسبانية أن راموس تعدى على الحكم المساعد «لفظياً» في شوط المباراة الأول، ولم يتخذ حكم اللقاء أي قرار بشأن قائد الملكي، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة السابعة من الليغا.

وأعادت الحادثة الجدل مجدداً بشأن سلوك راموس العنيف، والذي تمثل هذه المرة بالشكل اللفظي.

وأعرب مدرب أتليتكو مدريد، دييغو سيميوني، عن غضبه من عدم اتخاذ الحكم الإجراء المناسب بحق راموس، وحاول بين الشوطين تنبيه الحكم لما حدث، ولكن من دون جدوى.