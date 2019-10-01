الأسترالية بارتي في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

المصدر: لندن - وكالات

حافظت النجمة الأسترالية آشليه بارتي، على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في نسخته الصادرة أمس، والتي شهدت صعود الرومانية سيمونا هاليب إلى المركز الخامس.

وتحتل بارتي المركز الأول برصيد 6446 نقطة، وتليها التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثاني برصيد 6125 نقطة، والأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الثالث برصيد 5320 نقطة. أما هاليب، فقد صعدت إلى المركز الخامس على حساب الكندية بيانكا أندريسكو.

ومن بين التغييرات التي طرأت على التصنيف خارج المراكز العشرة الأولى، صعدت الأمريكية سلون ستيفنز ثلاثة مراكز، لتحتل المركز الثاني عشر، بينما تراجعت الألمانية أنجليك كيربر من المركز الثاني عشر إلى الثالث عشر، وقفزت الكرواتية بترا مارتيتش خمسة مراكز، لتحتل المركز السابع عشر.

أما البيلاروسية أرينا سابالينكا، المتوجة بلقب بطولة ووهان الصينية، فقد ظلت في المركز الرابع عشر، بينما قفزت الأمريكية أليسون ريسك، التي خسرت أمامها في النهائي، 11 مركزاً، لتحتل المركز الرابع والعشرين.

ولدى الرجال حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس والتي لم تشهد تغييرات في المراكز العشرة الأولى، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. ويتفوق ديوكوفيتش بفارق 640 نقطة أمام النجم الإسباني رافاييل نادال المتوج بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).