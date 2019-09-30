شداد يطالب السودانيات بدخول الاستادات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

طالب الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم السيدات بدخول الاستادات لمتابعة مباريات البطولة النسائية لكرة القدم، وذلك من خلال حفل تدشين البطولة، والتي انطلقت منافساتها، أول من أمس.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم ، قام بتكريم وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي خلال حفل تدشين دوري كرة القدم السوداني للسيدات، في نسخته الأولى .

وشهد الحفل تقديم فيلم وثائقي عن نشاطات لجنة كرة القدم للسيدات.وأثنت ولاء البوشي على مجهودات لجنة كرة القدم للسيدات وقالت : « الحلم أصبح حقيقة، سنشاهد دوري كرة قدم للسيدات في السودان».