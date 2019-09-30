فرصة العمر من «طيران الإمارات» للاعبي رجبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم طيران الإمارات للاعبَي رجبي إماراتيين، فرصة العمر، حيث ستتيح لهما تقدّم طابور الفرق المشاركة قبيل انطلاق مباراة المركز الثالث في بطولة كأس العالم للرجبي 2019، التي تقام على أرض ملعب طوكيو في الأول من نوفمبر المقبل.

وتؤكد الناقلة من خلال هذه المبادرة، التي تشكل جزءاً من برنامجها الخاص «حاملو العلم»، التزامها بدعم تطوير رياضة الرجبي في دولة الإمارات، واختار مجلس إدارة اتحاد الرجبي الإماراتي، سعود الكعبي ومروة عبد العزيز النقبي، للحصول على هذه الفرصة.

وقال بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: «يتجلى التزام طيران الإمارات بتطوير رياضة الرجبي في دولة الإمارات، من خلال دعمها اتحاد اللعبة، والفرق والبطولات واللاعبين، بما يضمن وعي المجتمع المحلي الكافي باللعبة.

وسوف نواصل التعاون الوثيق مع اتحاد الإمارات للرجبي، لتحفيز تطورها المستمر».