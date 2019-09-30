العين يجدد عقد الرعاية مع «الفوعة للتمور»

المصدر: العين - البيان الرياضي

جدد نادي العين وشركة الفوعة للتمور عقد الرعاية بينهما، في مؤتمر صحافي عقد أمس في استاد هزاع بن زايد، بحضور سعيد سيف راشد حمرعين المهيري، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، ومسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، وراشد عبد الله علي، مدير الشؤون التجارية والاستثمار، مدير استاد هزاع بن زايد، ومحمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، وعبر المهيري، عن سعادتهم في نادي العين بتجديد الشراكة مع الفوعة، الشركة الرائدة في مجال التمور ، وذلك من خلال عقد الرعاية لمدة ثلاث سنوات.