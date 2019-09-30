جيرمان ديفو.. هدف ثالث والثمن 3 سيارات

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

قد يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا العنوان أن الإنجليزي الدولي السابق جيرمان ديفو، تلقى 3 سيارات هدية بعد أن سجل هدفاً خلال مشواره الرياضي، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً، حيث ارتبطت ليلة السبت عند المهاجم السابق لتوتنهام بحدثين أحدهما مفرح، والآخر كان كارثياً بالمعنى الكامل للكلمة.

فبعد أن ساهم جيرمان ديفو في الفوز الكبير لفريقه الحالي رينجرز الاسكتلندي بخمسة أهداف نظيفة، سجلها منها ديفو الهدف الخامس في اللقاء، وكان هو هدفه الثالث منذ بداية هذا الموسم، أنهى ديفو الليلة بطريقة قاسية جداً بعد أن تسبب في حادث سير أدى إلى اصطدام ثلاث سيارات. وكشفت تقارير إعلامية أن الحادث وقع بتمام الساعة السادسة مساء - التاسعة بتوقيت الإمارات - حيث تسببت سيارة «رانج روفر»، وهي سيارة ديفو، في ارتباك للسير أمام أحد الأنفاق في المدينة، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى قبل أن تصطدم السيارتان بسيارة ثالثة كانت تسير أمامهما.