«كراون جول» في الرياض نهاية أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف استاد الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الخميس 31 أكتوبر المقبل ، عرض «WWE كراون جول»، وستكون التذاكر متاحة للجمهور بداية من السابعة من مساء اليوم عبر موقع www.TicketMX.com.

ويعد عرض «WWE كراون جول» من بين الأحداث المميزة خلال موسم الرياض، وسوف يشارك فيه مجموعة من نجوم WWE مثل سيث رولينز وكوفي كينجستون ورومان رينز وبروك ليسنر و«ذا فيند» براي وايت وبرون سترومان وذا نيو داي وراندي أورتن واي جاي ستايلز وراي ميستريو إلى جانب ظهور خاص لعضوي قاعة مشاهير WWE هالك هوجان وريك فلير.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بخصوص نزالات هذا العرض، خلال الأسابيع المقبلة.