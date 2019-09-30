مدرب بايرن «صديق للبيئة»

المصدر: برلين - وكالات

صرح نيكولاس كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأنه عَدَّل في الكثير من أساليب حياته اليومية هو وأسرته من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس قال كوفاتش، إنه شخصيا كثيرا ما يتخلى عن قيادة السيارة، وإن عائلته لم تعد تشتري الزجاجات البلاستيكية، كما أنهم غيروا كل المصابيح في منزلهم وصاروا يستخدمون مصابيح LED صديقة البيئة.

وأوضح أنه يستخدم أثناء التسوق أكياس الجوت (القماش الخشن) تجنبا للأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة. وفي ذات السياق، أعرب كوفاتش عن إعجابه بالناشطة البيئية الشابة جريتا تونبرغ. وأعرب كوفاتش عن اعتقاده بأن موضوع حماية المناخ هو واحد من المواضيع التي تخص الناس جميعا، «وعلى كل فرد أن يسهم في تحسن حالة كوكبنا».