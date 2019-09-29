ليفربول .. خطأ ساذج في «الرابطة»

المصدر: لندن - وكالات

يواجه ليفربول خطر حرمانه من فوزه الأخير على ميلتون كينز دونز في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، بحسب ما أفادت تقارير صحافية أمس.

وأورد موقع «ذي أتلتيك» أن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول الإسباني بيدرو تشيريفيلا لم تكن مكتملة في خطأ ساذج من النادي .

وكان اللاعب البالغ 22 عاما يحتاج لشهادة جديدة بعد عودته إلى ناديه الأصلي هذا الصيف اثر انتهاء إعارته مع اكستريمادورا الإسباني. ودخل تشيريفيلا بديلا في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2- 0 .

وبحسب التقرير، يبدي ليفربول ثقته بالحصول على أسباب تخفيفية، وبالتالي الاكتفاء بغرامة مالية، بدلاً من إقصائه من المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا بعد الدوري والكأس.

وقال ليفربول «يدرك النادي وجود مشكلة إدارية محتملة تتعلق بأحد لاعبينا».