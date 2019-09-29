1012 مشاركاً في سباقي مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعيين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي سباقين مجتمعيين للجري والدراجات الهوائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مشاركة 1012 مشاركاً، بواقع 752 متسابقاً في سباق «أدنوك» المجتمعي للجري في ياس مول أول من أمس، و260 متسابقاً في سباق «مبادلة» المجتمعي للدراجات الهوائية في حلبة مرسى ياس أمس 28 سبتمبر.

ويحرص مجلس أبوظبي الرياضي على تنظيم السباقات المجتمعية بشكل متواصل ضمن مساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة.

وتوج خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي الفائزين في السباقين.