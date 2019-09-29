اليابان تستورد فيروسات مميتة لألعاب طوكيو الأولمبية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤولو الصحة العامة في اليابان إنهم استوردوا فيروسات مميتة لتطوير طرق تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وأكد المعهد القومي للأمراض المعدية أن سلالات خمسة فيروسات مميتة وصلت لمكتبه الفرعي لتستخدم في الاختبارات، بحسب ما ذكر موقع (اليابان بالعربي).

وهذه الفيروسات هي فيروس إيبولا وفيروس أمريكا الجنوبية وفيروس لاسا وفيروس القرم والكونغو وفيروس ماربيرغ.

وأشار مسؤولون إلى إنه سيحتفظ بهذه الفيروسات في مختبر بأعلى مستوى للسلامة الأحيائية وهو المستوى الرابع، ما يعني أن المعهد قادر على التعامل مع أخطر كائنات ممرضة.