صلاح يقبل تحدّي "هنا" بـ "مكة" أولاً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قبل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تحدي هنا جودة (12 سنة)، لاعبة كرة الطاولة بنادي الأهلي.

وتحدت هنا "موصلاح"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لخوض مباراة ضدها في كرة الطاولة.

وسرقت هنا، الأضواء في الأيام الماضية، بعد فوزها ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى في إنجاز غير مسبوق، وذلك بعد تغلبها على فرح عبد العزيز (27 سنة)، لاعبة الزمالك، والمصنفة الثانية أفريقيا.

ونشرت هنا على حسابها: "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها موصلاح، لو لعبت معايا ماتش (مباراة) يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".

ورد صلاح على حسابه في تويتر: "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي".

جدير بالذكر، أن مكة، هي ابنة محمد صلاح، وهي أصغر بسنوات من هنا، والتي قررت إدارة النادي الأهلي، تصعيدها للعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.