رقم قياسي سلبي لرونالدو مع يوفنتوس

كشف تقرير إحصائية محرجة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ، تضعه ضمن الأسوأ في إيطاليا في تنفيذ الركلات الحرة. وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن رونالدو بات ثاني أسوأ مسدد للركلات الحرة في تاريخ الدوري الإيطالي، برصيد 18 ركلة مهدرة. ويأتي رونالدو خلف كاميلو كيانو لاعب فروسينوني الذي سدد 21 ضربة حرة مباشرة ولم يسجل أي هدف. ومنذ مجيء رونالدو إلى يوفنتوس وهو ينفذ جميع الركلات الحرة المباشرة لكنه فشل في تسجيل أي منها، وذلك خلال 18 محاولة سابقة.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش هدفاً من ركلة حرة أتيحت له خلال فوز «السيدة العجوز» في الجولة الماضية على بريشيا بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي غاب عنها رونالدو. وأكد الموقع أن بيانيتش سجل 16 هدفاً من ركلات حرة مباشرة منذ بدايته مع روما حتى الآن في يوفنتوس، فهو يعد أحد أفضل المنفذين للركلات الحرة في أوروبا حالياً.