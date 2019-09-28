ميغان.. ميسي السيدات

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غطى وهج الأرجنتيني ليونيل ميسي وحصوله على لقب الأفضل في العالم في حفل «فيفا» الأخير على كل النجوم الحاضرين، لما يتمتع به ميسي من شهرة ونجومية وشعبية، ولكن إذا كان ميسي هو الأعظم في العصر الحالي بين النساء فميغان رابيوي الأمريكية، هي ميسي النساء، وهي الأفضل في العالم بين سيدات كرة القدم.

34

قائدة المنتخب الأمريكي والحاصلة على لقب كأس العالم للسيدات العام الحالي، تبلغ من العمر 34 عاماً، وبدأت مسيرتها الاحترافية متأخراً، عندما انضمت في 2009 لفريق «شيكاغو ريد ستارز»، قادمة من فريق جامعة بورتلاند.

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لعبت ميغان في 7 أندية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، بداية من ريد ستارز ثم فلاديلفيا إندبيندانس في 2011، وفي العام نفسه انتقلت إلى ماجيك جاك، ثم سيدني، وفي 2012 انتقلت إلى سياتل ساوندرز ثم في 2013 طرقت باب الاحتراف الأوروبي باللعب لأوليمبيك ليون الفرنسي، قبل أن تعود في 2014 إلى فريق ريجين وتستمر فيه حتى الوقت الراهن.

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حصلت ميغان على 4 ألقاب من «فيفا»، والبداية كانت عندما صعدت للمنافسة النهائية على لقب الأفضل في العالم في 2018، وفي العام التالي حسم لقب الكرة الذهبية لصالحها، ثم توجت بالحذاء الذهبي في نفس العام الذي شهد تتويجها بلقب أفضل لاعبة في كأس العالم 2019، وفي حفل الأفضل توجت بأفضل الألقاب معتلية العرش كأفضل لاعبة في العالم.

2016

بداية شهرة الأمريكية ميغان كان في 2016 عندما علا نجمها وتصدرت غلاف لعبة «فيفا 2016» مشاركة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتكون الوجه الآخر للعبة.

الأندية

لعبت

159

سجلت

53

المعدل

0.3

المنتخب

لعبت

158

سجلت

50

المعدل

0.32

كأس العالم

عدد المشاركات

3

عدد الألقاب

2

ميداليات أوليمبية

1