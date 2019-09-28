صلاح يقبل تحدي «طفلة» الأهلي

قال محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إنه قبل تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي المصري لتنس الطاولة، وذلك رداً على ما كتبته اللاعبة صاحبة الـ (12 عاماً)، على موقع «تويتر»، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: «أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز».وقام صلاح بالرد على هنا مداعباً: بأنه سيقوم بإرسال ابنته مكة أولاً كي تواجه هنا، وكتب: «ابعتلك مكة تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشي قبلت التحدي». فيما غردت لاعبة الأهلي قائلة: «مش أي كورة هتقدر عليها يا صلاح، لو لعبت معايا، يا ترى مين اللي هيكسب اليد الذهبية أم القدم الذهبية». وصارت لاعبة الأهلي، حديث الشارع المصري ، بعدما حققت لقب بطولة مصر لفردي السيدات، وفازت في المباراة النهائية على لاعبة الزمالك صاحبة الـ 27 عاماً.

Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني