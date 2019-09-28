معاقبة كايوبي بغرامة 54 ألف دولار

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت محكمة أوغسبورغ الألمانية أمس معاقبة البرازيلي كايوبي مهاجم فريق أوغسبورغ الألماني لكرة القدم بدفع غرامة قيمتها 54 ألف دولار إثر إدانته بالاعتداء البدني. وأدين كايوبي بالاعتداء على شخص بعد سهرة قضاها مع أصدقاء له، وقد تعرض الشخص لإصابات خطيرة.

وأشارت المحكمة إلى توافر شهود عدة على الحادث بينما لم يكن للمتحدثين باسم اللاعب البرازيلي، مصداقية. وغادر كايوبي (31 عاماً) المحكمة دون أن يعلق ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستأنف ضد الحكم.

ولا يزال كايوبي مرتبطاً بعقد مع أوغسبورغ يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه لا يتواجد مع الفريق لأسباب انضباطية ولم يعد يتقاضى راتبه من النادي.