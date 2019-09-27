الجنايني يحتوي صلاح حفاظاً على حالته النفسية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، في المؤتمر الصحافي الذي عقد لتقديم حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع محمد صلاح لتوضيح الخطأ الإداري الذي تسبب في عدم احتساب صوت مصر لصالح نجم ليفربول في سباق «الأفضل» الذي أجراه «فيفا» منذ أيام وتربع على عرشه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حفاظاً على الحالة النفسية للاعب، وشدد على أنه يقدر جميع النجوم المصريين المحترفين بالخارج.

وقال الجنايني خلال المؤتمر الذي حضرته «البيان الرياضي»، إنه لم يكن هناك أي تدخلات من أعضاء لجنته في اختيار الجهاز المعاون للمدير الفني للمنتخب، وأنه منح الحرية كاملة للبدري في اختيار معاونيه، وتم خلال المؤتمر الإعلان رسمياً عن الجهاز الذي يضم كلاً من، حسام البدري مديراً فنياً، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربين عامين، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، والتونسي أنيس الشعلالي أخصائي أحمال.

من جانبه وعد حسام البدري، في المؤتمر الذي حضره جميع أعضاء الجهاز المعاون، بتغيير أداء منتخب مصر إلى الأفضل، مع مراعاة العدالة في اختيارات اللاعبين، وقال إنه وجهازه المعاون سيبذلان كافة الجهد من أجل إسعاد الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم، لافتاً إلى أن الأهم هو الحفاظ على الكفاءات الموجودة والعناصر المؤثرة في المنتخب، مع التطوير بخطوات محسوبة، مع إضافة عناصر أخرى جيدة في كافة المراكز.

وضرب البدري المثل في استبعاد 5 محترفين، وقال إن استبعاد لاعب مثل أحمد المحمدي، جاء بهدف إضافة عناصر جديدة في نفس مركزه، وليس معقولاً أن يستدعي قائد المنتخب المصري دون منحه فرصة المشاركة، وأضاف البدري أنه يتم الآن دراسة شارة قيادة الفراعنة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي، سواء تطبيق نظام الأقدمية المعمول به، أو بالاختيار المباشر، لاسيما وأن هناك مقترحات بمنح النجم محمد صلاح شارة قيادة «الفراعنة».

وأكد مدرب منتخب مصر، أنه وضع يديه على الكثير من السلبيات، وأن هناك نقصاً في بعض المراكز خصوصاً مركز الهجوم، وأنه يجري جلسات مستمرة مع معاونيه ووضع خطة اختيار القائمة المثالية للمنتخب، وأنه تم تكليف معاونيه بمتابعة مباريات الدوري الممتاز واختيار أفضل العناصر، ولفت إلى وجود صعوبات كبيرة في هيكل المنتخب، لكنه متفائل بالعناصر الشابة، وأن التركيز سينصب حالياً على الاستعداد الجيد للمنافسات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأوضح البدري أنه متابع باستمرار لأزمات محمد صلاح مع اتحاد الكرة، وسيقوم باسترجاع كافة المعلومات المتعلقة بهذه الأزمات، وكشف أي أخطاء كي لا تتكرر مستقبلاً، وأشار إلى أنه سيقوم بالاتصال باللاعب في أقرب وقت، وأنه ستكون هناك مساندة كبيرة للاعب، مشيداً بالتزام صلاح مع الأزمات، ووعد بعدم تكرار هذه الأزمات.