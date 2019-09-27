اشتباك بين شداد وأعضاء «المريخ أولاً»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في تطور مفاجئ، اشتبك رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، د. كمال شداد مع بعض أعضاء مبادرة «المريخ أولاً» التي تهدف لإعادة الاستقرار الإداري والمالي للنادي، وكان مجلس المريخ تسلم نسخة من مبادرة المريخ أولاً أو (الحادبين) كما أطلقت عليها اللجنة الخماسية التي صاغت وحددت أهداف المبادرة المطروحة.

اللقاء الذي انعقد بمكتب رئيس اتحاد الكرة ضم عضو لجنة المبادرة نادر مالك، وشهد الاجتماع اشتباكاً لفظياً عنيفاً وتبادلاً للاتهامات بين الطرفين بشأن تفاصيل المبادرة المطروحة.

وأعلن شداد تمسكه خلال اللقاء بعقد جمعية النظام الأساسي للمريخ في موعدها وهو 11 أكتوبر المقبل، ورفض رئيس الاتحاد أي اتجاه لتأجيل الجمعية.