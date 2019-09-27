دومينيكو بيراردي.. وحش منطقة الجزاء

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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أقل ما يوصف به الإيطالي دومينيكو بيراردي، أنه وحش في منطقة جزاء الفريق المنافس، فمن الصعب أن يهدر فرصة، كما من الصعب جداً على دفاع المنافسين السيطرة على المهاجم القوي، الذي يتميز بالقتال على كل كرة.

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هدفاً وضعته في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ساسولو، الذي انضم إليه في موسم 2010، عبر فريق الشباب ولم يغادره حتى الآن، على الرغم من العروض التي تلقاها من أقطاب الكرة الإيطالية.

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لم يوفق في مسيرته مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، الذي استدعي إليه للمرة الأولى في عام 2018، وشارك معه في خمس مباريات، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف دولي حتى الآن.

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قاد ساسولو إلى أول انتصار في تاريخه خارج ملعبه في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، عندما سجل «هاتريك» في شباك مضيفه سامبدوريا في الثالث من نوفمبر عام 2013، في اللقاء الذي انتهى بفوز ساسولو 4 – 3.

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ظلت بطاقته ملكاً لناديي يوفنتوس وساسولو لموسمين بداية من موسم 2013، ولكنه ظل مستمراً مع فريقه، وفضل عدم الانتقال إلى يوفنتوس، الذي اقتنع في موسم 2015 بالتخلي عن المهاجم لصالح ساسولو.

بطاقة

الاسم: دومينيكو بيراردي

تاريخ الميلاد: 1 – 8 - 1994

مكان الميلاد: كارياتي – إيطاليا

الطول: 183 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

ساسولو: 2010 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 6

عدد الدقائق: 289

الأهداف: 5

التمريرات الحاسمة: 2

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 3 في المباراة

دقة التمرير: 83.3 %

قيادة الهجمات: 3.1 في المباراة

نجم المباراة: 1

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 97 %

الكرات العكسية: 96 %

قيادة الهجمة: 89 %

إنهاء الهجمة: 99 %

التحكم في الكرة: 92 %

المهام الدفاعية: 87 %

دعم الزملاء: 90 %