انطلاق فعاليات سباق عجمان للجري

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

انطلقت أمس النسخة الرابعة من سباق عجمان للجري 2019، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية، وذلك في منطقة الزوراء، بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين 900 مشارك من أكثر من 57 جنسية، تنافسوا ضمن المسافات الثلاث للسباق، وهي 2.5 كيلو متر، و5 كيلو مترات، و10 كيلو مترات، في تظاهرة رياضية مجتمعية تعكس قيم التسامح في الإمارات.

وشارك في السباق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي قام بتكريم الفائزين والفائزات عن فئات السباق الثلاث، بحضور صالح الجزيري، مدير عام الدائرة، حيث حصل الفائزون الذين وصل عددهم إلى نحو 117 فائزاً وفائزة على جوائز مالية وعينية.