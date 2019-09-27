بويول يرفض تولّي منصب في برشلونة

المصدر: برشلونة - د ب أ

أكد كارليس بويول القائد السابق لفريق برشلونة ونجم دفاع المنتخب الإسباني لكرة القدم سابقاً أنه رفض فرصة تولي منصب المدير الرياضي لبرشلونة مشيراً إلى أن الوقت لم يكن مناسباً لتولي هذا المنصب.

وكتب بويول /‏‏41 عاماً/‏‏ على صفحته بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: «بعد دراسة الأمر جيداً، قررت عدم قبول عرض النادي».

وأضاف: «لم يكن قراراً سهلاً لأنني كنت أقول دائماً إنني أتمنى العودة لبرشلونة الذي أعتبره بيتي. ولكنني لم أكن لأستطيع تكريس كل الجهد والوقت الذي يحتاجه هذا المنصب في ذلك الوقت نظراً لارتباطي بمشروعات خاصة عديدة».

وأشار: «أشكر النادي على ثقته بعرضه علي تولي هذا المنصب الذي يمثل مسؤولية ضخمة».