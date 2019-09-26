شاهد.. أسرّة من الورق للرياضيين في ألعاب طوكيو الأولمبية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 الأولمبية النقاب عن أسرة خاصة من الورق المقوى سيتم استخدامها في القرية الأولمبية، وهي قابلة للتدوير بشكل كامل، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

يذكر أن طوكيو فازت بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، في 7 سبتمبر 2013 في بيونس ايرس بالأرجنتين، بعد أن تنافست في ذلك مع كل من ومدريد وإسطنبول وستشارك جزر فارو لأول مرة في تاريخها في هذه النسخة من الألعاب الأولمبية، التي تنطلق في صيف 2020.