(فيديو) بعد تقنية الفيديو.. تطبيق جديد على وشك غزو ملاعب كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين، خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم 1-1، تطبيقا يرتكز على الجيل الخامس للإنترنت، يوفر للمشجعين كل الإحصاءات على هواتفهم الذكية.

وبفضل هذه التكنولوجيا الحديثة، يوجّه الجمهور والصحفيون في المنصة هواتفهم (إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس) نحو أرض الملعب، فتظهر المباراة على شاشتهم مع بيانات تفصيلية إضافية في الوقت الفعلي للمباراة.

وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين، تظهر سرعته في الوقت الفعلي وكل الإحصاءات الخاصة به: التمريرات الناجحة، المهدرة، عدد الكيلومترات المقطوعة.

وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا الذي يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتابعون والصحفيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة عبر شاشة هواتفهم وليس النظر إلى أرض الملعب، وفق "روسيا اليوم".

وقال أندرياس هايدن ممثل رابطة البوندسليغا: "الأمر لا يتعلق باستبدال الأجواء الحالية لعيش كرة القدم، بل نريد منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة".

والشبكة الرابعة ليست متوافرة في كل مكان في ألمانيا، وقد بدأت للتو بتجهيز نفسها بالجيل الخامس. وتتواجد في البلاد حاليا 50 محطة تشغيلية فقط، بحسب ميكايل راينارتس، مدير الابتكار وخدمات المستهلك في شركة فودافون المشغّلة، والتي أجرت التجربة في فولفسبورغ.

(فيديو) بعد تقنية الفيديو.. تطبيق جديد على وشك غزو ملاعب كرة القدمhttps://t.co/F4La4ANNtB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BpwzzM29PT — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 26, 2019