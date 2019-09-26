«التوقيع» سبب أزمة صلاح في جوائز «فيفا»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ملابسات أزمة التصويت للاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في جائزة الأفضل بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقال غريب، إن اتحاد الكرة طلب منه التصويت في الاستفتاء يوم 13 أغسطس الماضي، حيث لم يكن هناك مدرب للفراعنة، بسبب إقالة المكسيكي خافيير أغيري عقب بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف، أنه ترك استمارة التصويت في اتحاد الكرة لإرسالها للفيفا، لكنه نفى التوقيع على الاستمارة، لأنه أرسل للاتحاد المصري بريداً الكترونياً باختياراته، وكشف أنه أعطى صوته لمحمد صلاح، ويبدو أن عدم توقيع شوقي غريب وأحمد المحمدي قائد منتخب مصر على استمارات الترشيح هو سبب عدم اعتماد التصويت، إلا أن غريب قال: «هناك أكثر من 200 مدرب وقائد لمنتخبات العالم، فهل لدى الفيفا كل توقيعاتهم؟»

وسيطرت حالة الغضب على النجم المصري محمد صلاح، عقب إعلان جوائز أفضل لاعب، بعد أن جاء في المركز الرابع، وفقد صوتي مصر، الذي كان يمكن أن يصعده في المراكز بدلاً من احتلال المركز الرابع في التصويت، ما دفعه إلى حذف صفته كلاعب للمنتخب المصري من على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر تغريدة في حب مصر ملمحاً إلى أن البعض يدفعه للخطأ، ولكنه سيظل يكن الحب لبلاده، وحظي اللاعب بدعم ملايين الجماهير طوال اليومين الماضيين، فيما أرسل اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً إلى نظيره الدولي، للاستفسار عن عدم اعتماد تصويت غريب والمحمدي.