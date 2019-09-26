دوري قفز الحواجز ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الحلقة الأولى من دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، التي تعد انطلاقاً للموسم الرياضي في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وانطلاقاً لدوري قفز الحواجز، والذي يشهد منافسات ساخنة بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات من الجنسين، إلى جانب العديد من أبرز الفرسان على المستويين الخليجي والعربي، تقام البطولة تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والمسهم الأكبر في دعم ورعاية رياضة الفروسية في الدولة.