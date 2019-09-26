السعودي الشمري.. عاشق كتيبة الشارقة

المصدر: الشارقة ـ عز الدين جاد الله

يحمل المواطن السعودي سعود بن خضير الشمري في قلبه حباً كبيراً لنادي الشارقة بدأ معه قبل سنوات، حيث يحرص على حضور معظم المباريات المهمة لفريقه المحبب قاطعاً المسافات والأوقات الثمينة من أجل مؤازرة فريقه المفضل الشارقة.

بدأت قصة عشق الشمري لكتيبة النحل عندما التقى جمهوره لأول مرة وهو يشدو ويهتف ويهز أرجاء الملعب في تعبير واضح عن الحب القوي الذي يحمله هذا الجمهور لفريق الشارقة وهو ما لفت أنظار الشمري ليتعلق قلبه فوراً بحب الشارقة، ومما زاد من تعلقه بفريقه المفضل الأداء القوي الذي يقدمه لاعبوه، وكانت فرحته لا توصف عندما توج فريقه الموسم الماضي بدرع دوري الخليج العربي، وبلقب كأس «السوبر» مطلع الموسم الجاري.