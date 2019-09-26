حلبة ياس تجسّد شعار «فعاليات لا تتوقف» في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت حلبة مرسى ياس عن روزنامة فعالياتها لموسم 2019/‏‏2020، وتشهد عطلة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي إقامة السباق الختامي من بطولة فورمولا 4 الإمارات، ليوفر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي منصة تفتح المجال للمواهب الإماراتية الناشئة لاستعراض مواهبها أمام جمهور عالمي من عشاق رياضة سباق السيارات. وتفتح الحلبة مسارات السباق لديها لمحبي السرعة عن طريق فعاليات القيادة في ياس ستة أيام في الأسبوع، مجسدة شعار «فعاليات لا تتوقف». كما تلبي روزنامة هواة سباقات الترايثلون وعشاق رياضة ركوب الدراجات الهوائية.