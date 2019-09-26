«أبوظبي الرياضي» ينظم سباقين مجتمعيين للجري والدراجات

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم سباقين مجتمعيين، ضمن أجندة الأنشطة الرياضية المجتمعية للموسم الرياضي 2019-2020، حيث يقام الأول وهو سباق للجري بشعار أدنوك في ياس مول، يوم غدٍ، لثلاث مسافات رئيسية 2.5 ـ 5 ـ 10 كم، فيما يقام السباق الثاني بشعار مبادلة المجتمعي للدراجات الهوائية في حلبة مرسى ياس بعد غدٍ، لثلاث مسافات رئيسية 20 ـ 55 ـ 66 كم.

وقال سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي: «تمثل سباقات مجلس أبوظبي للجري والدراجات الهوائية استكمالاً لسباقاتنا المجتمعية المختلفة الهادفة لتحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع»، وأكد المهيري على أهمية هذه السباقات في (أبوظبي، العين، الظفرة) والتي تعزز تفاعل المجتمع والرياضة.