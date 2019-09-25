ولي عهد رأس الخيمة يستقبل مجلس إدارة الجزيرة الحمراء

المصدر: رأس الخيمة - وام

اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على برامج وخطط وأنشطة نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي خلال المرحلة القادمة للموسم الثقافي والرياضي، مثنياً سموه على الجهود التي يبذلها الرئيس والأعضاء من أجل الارتقاء بالنادي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء الرياضي الثقافي برئاسة محمد حميدان الزعابي رئيس مجلس الإدارة.

حضر اللقاء الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أهمية تعاون وحرص الأعضاء على تحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بالألعاب الجماعية والفردية للنادي إلى جانب الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها، مشيراً سموه إلى ضرورة الاهتمام والرعاية لفئة المراحل السنية باعتبارها القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المواهب الرياضية.