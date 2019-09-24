استياء دولي لغياب رونالدو عن حفل جوائز الفيفا

المصدر: وكالات



ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يشعر بالاستياء من غياب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن حفل توزيع جوائز العام الذي أقيم يوم أمس الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكان رونالدو يتنافس على جائزة “الأفضل” مع غريمه التقليدي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، كما كان مرشحاً بقوة للدخول في تشكيلة العام أيضاً.

وتوج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات، متفوقاً على فيرجيل فان دايك الذي حل ثانياً، ورونالدو الذي جاء خلفهما في المركز الثالث، بينما تواجد الدون في تشكيلة العام كما كان متوقعاً.

وأثار غياب رونالدو العديد من علامات الاستفهام خصوصاً أنه يعيش في مدينة تورينو التي تبعد 150 كم فقط عن مكان إقامة الحفل في مدينة ميلانو، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لغيابه عن الحفل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جيانفي إنفانتينو رئيس الفيفا أبدى انزعاجه وغضبه من غياب رونالدو عن الحفل، وأكد أن ليونيل ميسي يستحق الجائزة عن جدارة خلال عام 2019