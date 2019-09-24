المتجر العيناوي.. ملتقى عشاق البنفسج

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

على بعد خطوات قليلة من ملعب استاد هزاع بن زايد من الناحية الشمالية يقبع مبنى بنفسجي أنيق هو المتجر العيناوي الذي يكتظ بالمنتجات التي تحمل شعار وألوان الفريق من أقمصة وشالات وقبعات وبدل رياضية، وأحذية، وغيرها من الأدوات الرياضية التي تحمل العلامة الرياضية الشهيرة من شركة نايكي، ولم يقتصر دور المتجر العيناوي على تسويق هذه المنتجات فقط بل تعداه ليصبح ملتقى خاصاً لأنصار ومحبي «الزعيم» الذين يترددون عليه باستمرار للتسوق والشراء على أمل مقابلة نجوم الفريق لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعاتهم، ويعتبر المتجر العيناوي معلماً بارزاً في الاستاد الفخم الذي حصل من قبل لقب أجمل ملاعب العالم، كما يعتبر ملتقى عشاق البنفسج.