حريز المر يترأس وفد الإمارات إلى «دولي السباقات البحرية»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يترأس حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وفد الاتحاد المشارك في الاجتماع العام رقم 92 للاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو أي ام - الذي سيعقد في مدينة تشينغداو الصينية خلال الفترة من 13 ـ 20 أكتوبر المقبل لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية.

ويعد حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية العربي الوحيد الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- في الدورة الحالية عقب انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت عام 2107، وذلك استمراراً لوجود وتميز أبناء الإمارات الذين يشغلون العديد من المناصب في الاتحاد الدولي ولجانه ما يعكس المكانة التي تحتلها رياضة الإمارات.