الظاهري «نجم الرياضة المفضل» في مسابقة نيكلوديون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج النجم الإماراتي الشاب «راشد الظاهري» بطل رياضة وسباقات الكارتينج، بجائزة «نجم الرياضة المفضل» التي جرت ضمن مسابقة نيكلوديون 2019 - أبوظبي لاختيار الأطفال، والتي تتم من خلال التصويت المباشر من قبل الجماهير .

وفي تعليقه حول هذه الجائزة قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نهنئ الشاب راشد على هذه الجائزة وعلى هذه الإنجازات المتواصلة هذا العام، إنه موهبة تستحق هذا التقدير بعد ثبات مستواه الرياضي المتواصل وصعوده المتكرر على منصات التتويج العالمية، لما يقدمه من إمكانات كبيرة في هذا السن المبكر الذي يوحي بأن أمامه مستقبلاً مشرقاً قادراً خلاله على وضع اسمه في سباق السيارات».