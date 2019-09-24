إداري يعتدي على لاعبي المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشفت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي عن اشتباك بالضرب بين عدد من لاعبي المريخ وإداري بجهاز الشباب بالنادي، وتدور الأحداث أثناء المباراة عندما تعرض مدافع فريق المريخ للطرد من حكم المباراة التي جمعت المريخ مع فريق شباب المريخ، بعد اعتدائه على لاعب فريق الشباب أحمد ميسي، وعند خروج اللاعب المطرود تعرض لاعتداء من إداري بفريق الشباب، ليتصاعد الموقف ويتطور بتدخل عدد من الأفراد واللاعبين في اشتباك بالأيدي، وقد عبر مراقبون عن أسفهم لهذا السلوك، وأمام لاعبين صغار يمثل لهم اللاعبون الكبار القدوة، وبحسب مصادر لـ«البيان الرياضي» تم احتواء الموقف من إدارة النادي، بجمع الفريق الأول مع فريق الشباب وتقديم اعتذار من اللاعبين الذين شاركوا في حادث الاشتباك.