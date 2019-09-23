فان دايك وميسي ورونالدو .. ساعة الحقيقة

المصدر: روما - وكالات

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حفل جوائز الأفضل الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويقام اليوم على مسرح لا سكالا أحد أشهر دور الأوبرا في العالم في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويشارك هشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات، في الحفل ممثلاً للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وستكون جائزة أفضل لاعب في العالم هي التي سيسلط عليها في الحفل، حيث يتنافس عليها الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، الفائز بدوري أبطال أوروبا، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب أوروبي أيضاً وهو المرشح الأبرز لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش، وينافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي. ويهدف فان دايك ليصبح أول مدافع يفوز بلقب الأفضل منذ أن فاز به فابيو كانافارو في 2006، وفاز رونالدو بالجائزة في نسختين من أصل ثلاث نسخ لجائزة الأفضل التابعة لفيفا، ليضيفها للجوائز الثلاث التي فاز بها عندما كان يطلق عليها «الكرة الذهبية». وفاز الأرجنتيني ليونيل بجائزة «الكرة الذهبية» خمس مرات كما ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم الماضي، مع الثنائي الكولومبي خوان كينتيرو والمجري دانييل زسوري.

وقال رونالدو: «فزت بثلاث بطولات (دوري أمم أوروبا 2019 والدوري الإيطالي وكأس السوبر مع يوفنتوس). كنت بخير مثلما هو الحال دائماً. طوال مسيرتي لم يكن هناك وقت لعبت فيه بشكل سيئ وهذا العام لم يكن مختلفاً».

القائمة النهائية للمرشحات للفوز بلقب أفضل لاعبة ستتأثر ببطولة كأس العالم ، حيث تتنافس ميجان رابيون وأليكس مورجان لاعبتا المنتخب الأمريكي المتوج بالبطولة بالإضافة إلى لوسي برونز لاعبة المنتخب الإنجليزي.

وستتنافس جيل إليس، التي فازت بلقب كأس العالم للمرة الثانية مع المنتخب الأمريكي، على لقب أفضل مدرب للسيدات بجانب سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا وفيل نيفيل مدرب إنجلترا.