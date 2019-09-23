البلوشي.. لقب عالمي في ذكرى ميلاده

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

لم يكن هناك أفضل هدية للدراج الإماراتي محمد البلوشي في ذكرى ميلاده، من حصوله على بطولة الدراجات النارية، ضمن الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية، التي اختتمت مساء أول من أمس، في الأردن، التي حقق فيها البلوشي فوزاً استثنائياً، بفارق 1:15:36 ساعة، علماً بأنه سجل أسرع الأوقات في المرحلة الأخيرة، 2:45:17 ساعة، وقال البلوشي المنتشي بفوزه: «كان السباق رائعاً ومليئاً بالحماس منذ الانطلاقة، انطلقت من مركز متأخر، لذا، لم يكن هنالك الكثير من مهام الملاحة، مجرد التحقق من صحة المسار بين الفينة والأخرى، وأشعر بأنني اتخذت قراراً صحيحاً بالمشاركة في باها الأردن، حيث سنخوض رالي داكار في غضون أربعة أشهر، وينبغي أن تكون مساراته شبيهة بالتي خضناها في الأردن، والآن، يمكنني الاحتفال بذكرى ميلادي، الذي تزامن قبل 24 ساعة من ختام السباق.

وحسم الدراج الكويْتي عبد الله الشطي، المنافسة القوية بينه وبين سلطان البلوشي «شقيق محمد»، حيث أنهى الشطي الباها في المركز الثاني في المرحلة الأخيرة، بفارق 48 ثانية عن سلطان البلوشي، صاحب المركز الثالث.

وفي فئة السيارات، تغلب السائق البولندي ياكوب «كوبا» برزيغونسكي، وملاحه الألماني تيمو غوتشالك، على الصعوبات، ونجح في تصدر هذه الفئة.