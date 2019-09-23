100 هدف لأغويرو على ملعب الاتحاد

المصدر: لندن - وكالات

حقق الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، رقماً قياسيا جديداً في الدوري الإنجليزي ، خلال مباراته أمام ضيفه واتفورد (8--0)، أول من أمس على ملعب «الاتحاد».

وبحسب شبكة إحصاءات «أوبتا» فقد وصل أغويرو إلى هدفه المئوي على ملعب «الاتحاد» في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا الحاجز على ملعب واحد في البطولة، بعد الفرنسي تيري هنري (114 هدفاً على ملعب «هايبري»)، وواين روني (101 هدف على ملعب «أولد ترافورد»). وشارك أغويرو في مهرجان الأهداف، بإحرازه الثاني للسيتي من ضربة جزاء، ليصبح أول لاعب في تاريخ الـ «بريمير ليغ» يسجل في أول 6 مباريات بالدوري.