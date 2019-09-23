برشلونة يوثق «كارثة أنفيلد»

المصدر: برشلونة - وكالات

يستعد نادي برشلونة لإطلاق 8 حلقات وثائقية من إنتاجه، توثق مسيرة فريق كرة القدم خلال الموسم الماضي، بما في ذلك «كارثة أنفيلد». وأنهى برشلونة الموسم الماضي بطلا للدوري الإسباني ، إلا أنه خرج من دوري أبطال أوروبا بشكل كارثي أمام ليفربول .

وسيتعين على عشاق برشلونة أن يسترجعوا أحداث تلك الليلة الكابوسية في ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي الأبطال .

فبعد أن فاز 3 - 0 على ليفربول في معقله «كامب نو» في مباراة الذهاب، جاء رد فعل ليفربول بشكل لا يصدق في مباراة الإياب، حيث سحق برشلونة بأربعة أهداف دون. وستركز حلقة واحدة من الفيلم الوثائقي على ليلة الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة في ليفربول، لتكشف ردود الفعل في غرفة الملابس بعد الخسارة.