شرطة القضارف تضرب عن التدريب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تواصل مسلسل إضرابات الأندية السودانية عن التدريبات، ليدخل لاعبو فريق الشرطة القضارف في إضراب عن التدريبات بسبب المستحقات المالية، ليصبح النادي الثاني بعد نادي المريخ الذي دخل لاعبوه في أطول إضراب عرفته الكرة السودانية.

وأدلى المدير الفني لفريق الشرطة القضارف محمد محيي الدين الديبة بتصريحات إعلامية أكد من خلالها أنه تفاجأ بغياب اللاعبين، وأنه تم إخطاره من قبل قائد الفريق بأن زملاءه اشترطوا مزاولة نشاطهم والعودة إلى التدريبات باستلامهم الحوافز من الإدارة.

مضيفا بوجود غياب إداري كامل، وحدد الديبة أن هذا الأمر يعتبره نهاية مشواره مع نادي الشرطة القضارف. ويحتل الشرطة القضارف المركز اثلاني في الدوري السوداني.