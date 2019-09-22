أحمد الشرقي يشهد بطولة «دبا لبناء الأجسام»

المصدر: الفجيرة - وام

شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي منافسات النسخة الثالثة لبطولة دبا لبناء الأجسام في مسرح الثقافة والفنون بدبا الفجيرة بمشاركة واسعة من المتنافسين. وأشاد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي بالتطور المميز الذي تشهده رياضة بناء الأجسام في الإمارات، مؤكداً أن بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك ينتظرها مستقبل مميز بحيث تصبح إحدى أقوى وأفضل البطولات. وأثنى على الكوادر المواطنة المميزة التي ساهمت بإخراج الحدث بشكل مميز. وكرم الشيخ أحمد الشرقي بطل العالم بالقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي الفائز بالذهبية في بطولة آسيا.