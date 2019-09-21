لماذا منع رونالدو والدته من مشاهدة مبارياته؟

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس في مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، أنه حظر على والدته دولوريس أفيرو، مشاهدة المباريات التي يشارك فيها.

وقال رونالدو في المقابلة: "والدتي تشعر بالتوتر الشديد، ولا أفهم السبب، في الوقت الحالي لا أسمح لها بمشاهدة المباريات المهمة، أطلب من أصدقائي البقاء معها أثناء المباريات".

وتابع أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "أغمى عليها مرتين في الملعب، إنها عصبية للغاية، لم يعد لدي أب ولا أريد أن أفقد والدتي، لذا أخبرتها ألا تشاهد مباريات نصف النهائي أو النهائي".

وكانت هذه المقابلة عاطفية جدا لرونالدو، حتى أنه ذرف الدموع، عندما عرض عليه مورغان، مقطع فيديو، ظهر فيه والده خوسيه دينيس أفييرو، الذي توفي العام 2005، عن عمر يناهز 52 عاما، بعد معاناة مع مرض الفشل الكبدي، والذي أصيب به نتيجة إدمانه شرب الكحول.

ولم يكن رونالدو حينها يتجاوز العشرين من عمره.

وتبلغ دولوريس أفيرو 65 عاما، وكشفت مطلع أغسطس الماضي، أنها تكافح من أجل حياتها بعد مأساة تجدد معاناتها من سرطان الثدي، بحسب "روسيا اليوم".