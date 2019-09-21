بداية نارية لأرسنال وإشبيلية وروما في يوروبا ليغ

المصدر: باريس - أ ف ب

حقق كل من أرسنال الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وروما الإيطالي بداية نارية في مستهل الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما عانى القطب الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد للخروج بالنقاط الثلاث أول من أمس في الجولة الأولى من دور المجموعات.

في المجموعة السادسة، قاد المراهق بوكايو ساكا أرسنال إلى الفوز على مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة الأولى، قاد الوافد الجديد المكسيكي خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو»، إشبيلية، إلى نيل النقاط الثلاث على حساب مضيفه المتواضع قره باغ الأذربيجاني 3-صفر.

وفي المجموعة العاشرة تغلب روما الإيطالي على ضيفه باشاك شهير التركي برباعية نظيفة.

وفي المجموعة الثانية عشرة، أفلت مانشستر يونايتد بطل 2017 من السقوط في فخ التعادل أمام ضيفه أستانا الكازاخستاني، وفاز بهدف يتيم في وقت متأخر للمراهق مايسون غرينوود.