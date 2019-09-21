ليفاندوفسكي يبحث عن المزيد من الأهداف

المصدر: برلين - أ ف ب

يأمل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مواصلة بدايته الرائعة، على أمل أن يرتقي جميع أعضاء فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى المستوى الذي يقدمه منذ بداية الموسم، وذلك حين يتواجه النادي البافاري مع ضيفه كولن اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن بطل المواسم السبعة الماضية، المركز الرابع بعد أربع مباريات خلف لايبزيغ وبوروسيا دورتموند وفرايبورغ توالياً.وفي حال سجل ليفاندوفسكي اليوم ضد كولن سيصبح أول لاعب من بايرن يجد طريقه إلى الشباك في المراحل الخمس الأولى للموسم منذ 19 عاماً.