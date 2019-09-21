طيران الإمارات تطلق حملة السفر لمونديال الرجبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعاونت طيران الإمارات، الشريك الرسمي العالمي لكأس العالم للرجبي RWC 2019، مع حكم الرجبي الويلزي الشهير نايغل أوينز، لإطلاق حملة تثقيفية توضح الممارسات الخاطئة والسلوك السليم أثناء السفر جواً.

وتتضمن حملة «دليل طيران الإمارات لآداب السفر إلى كأس العالم للرجبي 2019»، سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والخفيفة والرائعة، يظهر فيها الحكم نايغل أوينز، المعروف بطريقته الفريدة في التحدث إلى لاعبي الرجبي على أرض الملعب، وهو يطلق صفارته معترضاً على سلوك غير محبب للمسافرين.

وانطلقت بطولة كأس العالم للرجبي، أمس وحتى السبت 2 نوفمبر المقبل.