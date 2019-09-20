بالفيديو.. البرق يسقط لاعبين في مباراة لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب أربعة لاعبين على الأقل عندما ضربت شرارة برق ملعباً لكرة القدم خلال مباراة للهواة في جامايكا، ولم يسفر الحادث عن أي ضحايا.

المباراة كانت تجمع بين طلاب من جامايكا كوليدج ومدرسة ولمرز للبنين، وفقاً لـ (cnews).

ويظهر الفيديو سقوط لاعبين على العشب بعد أن لسعهما ضوء ساطع ناتج من شرارة البرق، لينقلا إلى المستشفى، ويتم إلغاء المباراة بحسب صحيفة (20 دقيقة) السويسرية.