الأهلي والزمالك.. «سوبر» الوجوه الجديدة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم موعد مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي والزمالك اليوم، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وتقام المباراة في السابعة مساء بدلاً من الثامنة، بتوقيت القاهرة، وذلك تحسباً لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ما يستدعي لعب شوطين إضافيين، وقد تصل المباراة إلى ركلات الجزاء، ثم يتبعها مراسم تسليم الكأس.

وأعلنت لجنة الحكام، تعيين طاقم تحكيم ألماني، بقيادة فليكس بريش حكم الساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، في مباراة يحضرها 10 آلاف متفرج، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

ويدخل الأهلي المباراة بصفته بطلاً للدوري، بينما يشارك الزمالك باعتباره بطلاً للكأس، وتعد هذه هي المواجهة السادسة لقطبي الكرة المصرية في السوبر، ومن بين المواجهات الست السابقة، فاز الأهلي بأربعة، ويمتلك الرقم القياسي، للتويج بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، مقابل ثلاثة للزمالك. ويتملك كل فريق مدرباً جديداً، لكن أكثر ما يميز هذه المباراة، هي أنها تشهد لأول مرة منذ فترة طويلة، ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة.

ويمتلك الأهلي 6 لاعبين يخوضون السوبر الأول هم، صلاح محسن ومحمد مجدي «قفشة» ومحمود متولي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانغ، في المقابل، تشهد قائمة الزمالك، 8 لاعبين على رأسهم ثلاثة حراسة المرمى، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل، إضافة إلى الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، وإسلام جابر وإمام عاشور ومصطفى محمد.