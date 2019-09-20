أتيلتيكو باراناينسي بطل كأس البرازيل

المصدر: ساو باولو - د ب أ

توج فريق أتيلتيكو باراناينسي بلقب كأس البرازيل لكرة القدم وذلك بعد فوزه على إنترناسيونال 2 / 1 فجر أمس في إياب نهائي المسابقة.

وتقدم أتليتيكو باراناينسي بهدف سجله ليوناردو سيتاديني في الدقيقة 24 وتعادل إنترناسيونال بهدف سجله نيكولاس لوبيز في الدقيقة 31 قبل أن يسجل رونيلسون باربوسا (روني) هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان أتليتيكو باراناينسي فاز في مباراة الذهاب 1 / صفر ليفوز بالبطولة فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1.

وبهذا الفوز تأهل أتليتيكو باراناينسي إلى دور المجموعات بالنسخة المقبلة ببطولة كأس ليبرتادوريس.