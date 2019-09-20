«كاردينال» الهلال السوداني ممنوع من السفر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حظرت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه بالسودان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف الكاردينال من السفر، حيث تقدمت النيابة بخطاب رسمي للقوائم بوزارة الداخلية، لحظر المذكور من السفر عبر جميع المنافذ. وجاء هذا الإجراء بعد الشكوى الرسمية مرفقة بالمستندات المقدمة من منظمة زيرو فساد تمهيداً لإكمال إجراءات التحري.

وعلى جانب آخر، أجلت لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد السوداني لكرة القدم النظر في استئناف لاعب المريخ السابق والقوة الجوية العراقي بكري المدينة، ومناقشة استقالة مقرر اللجنة عادل عبدالمتعال، وشكوى حبوب النهود ضد لجنة أوضاع اللاعبين، وبشأن الاستقالة تبين أنه حق مكفول لمجلس الإدارة إلى حين انعقاد جمعية عمومية للاتحاد، ولذلك قررت اللجنة إرجاع الاستقالة إلى الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني لاتخاذ ما يلزم.

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس المريخ الحادي عشر من أكتوبر القادم لعقد عمومية النظام الأساسي، كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن أنه لم يتسلّم أي خطابٍ من نادي المريخ بشأن تحديد موعد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي. وقال الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل في تصريحات، عدم وجود طلب رسمي من قبل نادي المريخ حول عمومية النظام الأساسي.