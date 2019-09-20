فيتيل يعود في موسم فيراري الصعب

المصدر: سنغافورة - د ب أ

يبقى سيستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، هادئاً قبل دخوله سباق الجائزة الكبرى بسنغافورة، ضمن سباقات بطولة العالم لسيارات فورمولا-1 رغم الموسم الصعب، وتفوق زميله الشاب بالفريق تشارلز لوكلير.

وقال فيتيل للصحفيين: «مثل هذه المراحل جزء منها. دائماً ما قاتلت للخروج منها في الماضي وسأفعل نفس الأمر هذه المرة». ولم يحقق فيتيل أي انتصار هذا الموسم، بينما الانتصاران المتتاليان اللذان حققهما لوكلير في بلجيكا وإيطاليا جعلا فيتيل يتراجع للمركز الخامس في ترتيب فئة السائقين.

وقال فيتيل: «بالتأكيد ليس هذا أفضل وقت، ولكنه ليس الأسوأ». ومع تواجد 115 نقطة تفصل بينه وبين لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ومتصدر فئة السائقين، يبقى فيتيل بلا لقب في آخر خمس سنوات مع فيراري.